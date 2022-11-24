Из семьи погибшей от переохлаждения четырёхлетней россиянки изъяли детей

Российские журналисты рассказали о ситуации в семье замёрзшей насмерть в Бурятии четырёхлетней девочки. По данным СМИ, власти изъяли четверых детей.

Как сообщил источник МК, несовершеннолетние находятся в социальном учреждении. Они пробудут там до установления всех обстоятельств произошедшего, отметили в издании.

Отец погибшей девочки, по данным "Информ Полис", подтвердил сведения МК. Собеседник издания сказал, что детей вернут через 21 день. Также мужчина заявил, что его жена не является алкоголиком.

"Те, кто винит мать в пьянстве, не знают семью", — сообщил россиянин.

Ранее правоохранители завели уголовное дело после смерти ребёнка от переохлаждения во дворе.