В Бурятии четырёхлетняя девочка погибла от переохлаждения. Об этом написали на официальном сайте Следственного комитета РФ по региону.
По информации правоохранителей, пока взрослые спали, малышка вышла из дома. Её мама проснулась в два часа ночи и начала искать ребёнка вместе с другими членами многодетной семьи. Они обнаружили девочку утром на территории двора в лёгкой куртке и платье.
Как отметили в СК, полицейские пытались спасти жизнь малышки и двигались на машине навстречу автомобилю "скорой". В итоге ребёнок погиб. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Журналисты Тивиком-News сообщили, что девочка являлась пятым ребёнком в семье. По данным издания, мама малышки часто пила алкоголь.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 16-летний парень скончался при катании на тюбинге.
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