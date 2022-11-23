В Бурятии четырёхлетняя девочка ушла из дома и насмерть замёрзла

В Бурятии четырёхлетняя девочка погибла от переохлаждения. Об этом написали на официальном сайте Следственного комитета РФ по региону.

По информации правоохранителей, пока взрослые спали, малышка вышла из дома. Её мама проснулась в два часа ночи и начала искать ребёнка вместе с другими членами многодетной семьи. Они обнаружили девочку утром на территории двора в лёгкой куртке и платье.

Как отметили в СК, полицейские пытались спасти жизнь малышки и двигались на машине навстречу автомобилю "скорой". В итоге ребёнок погиб. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Журналисты Тивиком-News сообщили, что девочка являлась пятым ребёнком в семье. По данным издания, мама малышки часто пила алкоголь.

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