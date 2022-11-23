Прилепин уверен, что в РФ хлынут завербованные ЦРУ россияне: Агенты на зарплате

Писатель Захар Прилепин считает, что с Запада в Россию будут возвращаться завербованные ЦРУ россияне.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" прокомментировал заявление замдиректора ЦРУ по операциям (шпионажу) Дэвида Марлоу, который уверен, что недовольные СВО россияне могут быть завербованы иностранной разведкой.

"Потом в Россию начнут возвращаться поуехавшие. А самые радикальные патриоты будут кричать: да это ж агенты ЦРУ, а также украинской, грузинской, израильской и польской разведки", — написал Прилепин в своём микроблоге.

Он предвидел, что людей с таким мнением будут называть "шизоидами" и "сталинистами".

"А там реально агенты на зарплате. Или ещё в каких формах. Скажем 10 из 100. Или 100 из 1000. Или 1000 из ста тысяч", — выразил свою точку зрения литератор.

Ранее сообщалось, что ЦРУ запустило программу вербовки россиян, недовольных спецоперацией на Украине.