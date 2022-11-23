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Автор Ольга Лебедева

ЦРУ запустило программу вербовки россиян, недовольных спецоперацией на Украине

Мир

Заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Марлоу, выступая на мероприятии, посвящённом юбилею ЦРУ, в Центре Хейдена Университета Джорджа Мейсона в Арлингтоне, штат Вирджиния, сообщил о том, что агентство "заинтересовано в вербовке россиян, испытывающих отвращение к конфликту на Украине".

ЦРУ запустило программу вербовки россиян, недовольных спецоперацией на Украине

"Мы ищем по всему миру россиян, которым это (СВО) так же противно, как и нам", — сказал Марлоу, добавив, что они (ЦРУ) "открыты для бизнеса”.

Вероятно, это стоит понимать примерно так:

мы приглашаем всех желающих россиян продать родину  заключить с нами сделку.

Причём в ЦРУ абсолютно уверены, что "такие люди" непременно найдутся и будет их немало. Основные надежды американская разведка возлагает на "недовольных офицеров и олигархов, чьё состояние уменьшилось из-за антироссийских санкций".

Более того, по словам Марлоу, руководство американской разведки нисколько не сомневается, что в "агентах" недостатка у них не будет, потому что "президент России Владимир Путин растратил всю свою власть и влияние, вторгшись на Украину в феврале":

"Этот конфликт — массовый провал для Москвы. И теперь западные спецслужбы должны воспользоваться возможностью вербовать недовольных россиян, которых в РФ появилось много. Среди них бизнесмены, силовики, представители власти", — вещал чиновник от разведки, отметив, что "ЦРУ готова сотрудничать с россиянами не только на территории РФ, но и по всему миру".

Либералы теперь возрадуются?

К слову, отчасти Марлоу, наверное, прав — в "купленных" агентах недостатка у ЦРУ, возможно, и не будет, поскольку уехавшие из России так называемые либералы-оппозиционеры довольно активно предлагают свои услуги, демонстрируя готовность "возглавить" попытку госпереворота:

Дурной пример заразителен: беглые оппозиционеры хотят стать "правительством в изгнании"

Но поскольку на данный момент в рядах "оппозиционеров" идёт своя возня за лидерство (читай — за куски предлагаемого Западом пирога), сбежавшие за границу либералы изо всех сил стараются показать свою преданность:

Прилепин о реакции либералов на польский инцидент: "Удивительные ублюдки"

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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