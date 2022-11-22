Жительнице Уфы предложили пройти опрос в одном из торговых центров. К девушке на фудкорте подошла женщина и попросила пройти два небольших опроса, один из которых показался ей странным, пишет портал mkset.ru.
По словам очевидицы, первый касался отношения к Уфе и затрагивал благоустройство района и города в целом. А вот во втором вопросы незаметно для самой девушки коснулись темы бедности, достатка в семье опрашиваемого, а также отношения к спецоперации на Украине и политике, проводимой президентом России.
Девушка подчеркнула, что её удивили точность и прямолинейность вопросов.
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