Прилепин о реакции либералов на польский инцидент: "Удивительные ублюдки"

Пока все "заинтересованные лица" (западные политики и руководство НАТО) ждали директив от "вашингтонского обкома" по поводу того, как реагировать на сообщения о двух ракетах, прилетевших на территорию Польши, российские либералы, уехавшие из страны, виновника инцидента назначили.

На их "истеричную реакцию" обратил внимание писатель Захар Прилепин.

t.me/zakharprilepin

"Удивительные ублюдки, конечно", — лаконично охарактеризовал "патриотов-оппозиционеров" Прилепин, напомнив, что все эти "неполживцы и прочие поганцы", имея российские паспорта, "могут вернуться домой в любой момент".

Напомним, что недавно в польской Яблонне так называемая российская оппозиция (выбравшая себе для ПМЖ в основном Польшу и Украину) собиралась на "съезд", намереваясь сформировать "правительство в изгнании". Но — ожидаемо — переругались и разъехались.