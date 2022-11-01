Юрист Соловьёв: потерянные по вине сотовой компании деньги можно вернуть

В последнее время нередки случаи, когда к представителю сотового оператора обращается якобы представитель абонента, чтобы сделать дубликат сим-карты. Как правило, после этого у владельца номера пропадают деньги со счетов.

Если данные сим-карты попали в руки мошенников по вине сотовой компании, от оператора можно добиться компенсации потерь, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Он напомнил, что Верховный суд РФ обязал операторов связи "надлежащим образом и добросовестно исполнять свои обязательства", в том числе не допускать, чтобы абонентским номером могло воспользоваться третье лицо. Если неприятность всё же произошла, и мошенники списали средства с счетов, необходимо обратиться в компанию за компенсацией.

Если сотовый оператор откажется, уточнил эксперт в интервью изданию RT, следует написать заявление в суд общей юрисдикции.

"Который, учитывая позицию высшей судебной инстанции страны, должен встать на сторону потерпевшего", — резюмировал Соловьёв.