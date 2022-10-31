Эксперт Бородина: взрослым следует скрывать семейные тайны от детских ушей

Маленькие дети довольно часто выдают семейные секреты посторонним, что ставит родителей в неловкую ситуацию. Эксперт в области детской психологии Евгения Бородина дала совет, как их избежать.

Дети перенимают от своих родителей их поведение и разговоры. Однако, в отличие от взрослых, ребенок не умеет обманывать и лукавить. Когда мать и отец обсуждают постороннего человека в неприглядном ключе, то малыш уже не сможет скрыть своего отношения к данной персоне и обязательно скажет "лишнее", заверила специалист в интервью Москва 24.

Часто родители не догадываются о том, что воспитателям в детских садах известно об атмосфере в семье намного больше, чем того хотелось бы. Ребенок в группе демонстрирует привычки и манеру поведения, которые приняты дома.

Чтобы избежать неловких ситуаций, посоветовала Бородина, следует оставить важные разговоры на тот момент, когда ребенка в комнате не будет. Родителям стоит помнить, что даже когда малыш занят своими делами, все разговоры он слышит.