Врач Абакумов: "подзатыльники" делают детей агрессивными и снижают самооценку

Как показали опросы ВЦИОМ, 20% родителей в России допускают телесные наказания при воспитании собственных детей. Подобные методы могут привести к большим проблемам в детской психике, рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов.

Он пояснил, ссылаясь на выводы практикующих психологов, что "шлепки и подзатыльники" бессмысленны и вредны.

"Такие наказания в маленьком возрасте приводят к излишней агрессивности детей, к выработке у них низкой самооценки и нарушению нормальных отношений со взрослыми", — отметил он в интервью изданию "Вести Подмосковья".

По словам медика, далее проблемы перекочёвывают в подростковый период, где могут привести к депрессиям и нарушениям психики.

Абакумов напомнил, что детей стоит воспитывать собственным примером: не стоит лгать ребёнку, так как он будет врать в ответ, родителям придётся питаться полезной пищей, если они хотят, чтобы ребёнок ел суп и овощи.