Как показали опросы ВЦИОМ, 20% родителей в России допускают телесные наказания при воспитании собственных детей. Подобные методы могут привести к большим проблемам в детской психике, рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов.
Он пояснил, ссылаясь на выводы практикующих психологов, что "шлепки и подзатыльники" бессмысленны и вредны.
"Такие наказания в маленьком возрасте приводят к излишней агрессивности детей, к выработке у них низкой самооценки и нарушению нормальных отношений со взрослыми", — отметил он в интервью изданию "Вести Подмосковья".
По словам медика, далее проблемы перекочёвывают в подростковый период, где могут привести к депрессиям и нарушениям психики.
Абакумов напомнил, что детей стоит воспитывать собственным примером: не стоит лгать ребёнку, так как он будет врать в ответ, родителям придётся питаться полезной пищей, если они хотят, чтобы ребёнок ел суп и овощи.
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