В школах Перми появятся советники по патриотическому воспитанию

В Перми стартует вторая волна пилотного проекта по внедрению школы советников директоров по воспитанию. Главная их задача — вовлекать учеников школ в молодежные организации, считают муниципальные власти.

Развитие российских школьников не должно заканчиваться обучением и физическим воспитанием, маленьким гражданам России необходимо с детства прививать любовь к Родине. Именно поэтому советники по воспитанию появятся во всех в школах страны уже с 2023 учебного года.

За время проведения пилотного проекта стало ясно, что должностные обязанности нового сотрудника не ограничиваются еженедельным поднятием государственного флага. Специалист будет развивать воспитательную среду школы, выстраивать взаимодействие с родителями, а главное — формировать и развивать детский актив.

По мнению председателя общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства "НАСМНОГО" Ирины Ермаковой, советник станет навигатором для детей в большом количестве молодёжных проектов, которые осуществляются Пермском крае.

"Как показывает практика, ребята с энтузиазмом включаются в "созидательный движ", и именно советник поможет с выбором площадки", — рассказала эксперт изданию properm.ru.