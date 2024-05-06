Выключите эту функцию сейчас: как старт-стоп увеличивает риск аварий в городских пробках

В ГИБДД раскрыли, как система старт-стоп может стать причиной аварии

1:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобильные производители активно внедряют в современные автомобили последние технологии и функции. Однако, не все из них можно назвать безопасными как для транспортного средства, так и для его пассажиров и водителя.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under public domain

В интервью для njcar. ru представитель ГИБДД обратил внимание на то, как система старт-стоп, которая уже стала довольно привычной, может привести к аварии.

Пробки — обычное явление для крупных городов России. Чтобы сократить расход топлива, многие новые модели иностранных автомобилей оснащены функцией, которая автоматически останавливает двигатель при временной остановке и запускает его снова, как только водитель снимет ногу с тормоза.

Однако, как показывает практика, на перекрестках такая функция может создать непредвиденные сложности.

Наибольший риск возникает, когда водителю необходимо быстро разогнаться, чтобы успеть пересечь перекресток. Если в этот момент двигатель заглушен системой старт-стоп, для его повторного запуска может потребоваться до полутора секунд, чего может не хватить для безопасного проезда, что в итоге может привести к столкновению.

Важно также знать, что система старт-стоп может ускорять износ двигателя, поскольку каждый цикл его запуска и остановки увеличивает нагрузку на стартер и другие детали. Экономия топлива за счет этой системы, особенно у автомобилей с маленькими двигателями, остается минимальной и в лучшем случае составляет всего около 3%.

По этой причине многие водители предпочитают отключать эту функцию.