Власти Курской области распорядились обустроить укрытия на случай обстрелов

Курские власти распорядились приготовить укрытия на случай обстрелов в тех районах, которые не оборудованы подвалами. Об этом проинформировал глава комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов в ходе оперативного совещания в администрации региона.

"Сегодня у нас заглубленные помещения подземного пространства, которые имеются на территории Курской области, позволяют разместить до 1,5 миллиона человек. Это все подвалы, это все помещения и так далее и тому подобное", — уточнил Горбунов.

Представитель администрации добавил, что подвалы в Курской области сейчас расчищаются от мусора и захламлений.

Горбунов подчеркнул, что в сельских районах рядом с местами массовых скоплений людей — отделениями банков, почты, магазинами — должны быть организованы укрытия, хотя бы специально обустроенные окопы.

"Элементарные укрытия — это выкопанный окоп. Обустройте их. Это сделать несложно: на дно положить поддоны, обустроить стенки, обложить мешками, чтобы люди могли укрыться", — закончил Горбунов.