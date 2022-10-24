Сразу четыре вуза Приморского края подали заявки на получение ежегодного гранта в размере от 50 миллионов рублей. С этой целью учебные заведения представили в Москву свои программы развития до 2030 года, пишет zr.media.
Приморье на конкурсе представлено Тихоокеанским государственным медицинским университетом, Приморской государственной сельскохозяйственной академией, Морским государственным университетом имени адмирала Г. И. Невельского и Владивостокским государственным университетом.
Всего в Москву на получение ежегодного гранта подали заявки 20 вузов Дальнего Востока. В них они указали, на что пойдут выигранные деньги, которые они получат в случае победы.
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