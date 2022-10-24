На получение гранта на сумму от 50 млн рублей претендуют четыре вуза Приморья

Сразу четыре вуза Приморского края подали заявки на получение ежегодного гранта в размере от 50 миллионов рублей. С этой целью учебные заведения представили в Москву свои программы развития до 2030 года, пишет zr.media.

Приморье на конкурсе представлено Тихоокеанским государственным медицинским университетом, Приморской государственной сельскохозяйственной академией, Морским государственным университетом имени адмирала Г. И. Невельского и Владивостокским государственным университетом.

Всего в Москву на получение ежегодного гранта подали заявки 20 вузов Дальнего Востока. В них они указали, на что пойдут выигранные деньги, которые они получат в случае победы.