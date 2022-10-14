Жителям Приморья субсидируют покупку дров на 100 миллионов рублей

Для жителей Приморья, живущих в частных домах с печным отоплением, в краевом бюджете предусмотрена субсидия на закупку дров к зимнему периоду.

Эта мера поддержки реализуется в рамках государственной программы "Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Жители частных домов могут получить помощь в закупке дров на зиму, обратившись в местные администрации: субсидии, поступающие из краевого бюджета, распределяют муниципалитеты. Это позволяет компенсировать разницу между утверждённой по тарифам и рыночной ценой дров.

"Эти средства предоставляются как часть расходов на обеспечение населения дровами. Субсидия распределяется пропорционально по муниципалитетам края исходя из лимитов регионального бюджета", — приводит издание vostokmedia.com слова заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко.

Ранее сообщалось, что жители Берлина вырубили на дрова почти все деревья в парке Тиргартен. Когда и эти дрова закончатся, берлинцам придётся переходить к отоплению конским навозом.