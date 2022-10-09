Энергетический кризис заставляет европейцев возвращаться к древним способам обогрева своих жилищ. Дрова уже стали дефицитным товаром в Европе.
На фоне взлетевших до немыслимых значений цен на дрова, сопровождающихся к тому же тотальным дефицитом этого вида топлива, жители Берлина вырубили практически все деревья в парке Тиргартен. Теперь же, когда рубить уже больше нечего, немцы размышляют об использовании конского навоза в качестве топлива.
Отчаявшиеся европейцы вспоминают, что такого не было со времён Второй мировой войны. Им приходится, как встарь, собираться у огня в одном помещении, чтобы согреться, пишет Bloomberg.
А владельцы фирм, торгующих дровами, усиливают охрану своих складов, опасаясь, что драгоценный товар разворуют.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко озаботился тем, как европейцы переживут предстоящую зиму, и лично нарубил дров для ЕС.
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