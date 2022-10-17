Первые редкие снежники с дождём москвичи увидят уже в эту пятницу, 21 октября, а вот устойчивый снежный покров жителям столицы обещают только в декабре.
"В пятницу ожидаются совсем небольшие осадки, может снежок мокрый появиться. Есть такая вероятность. Это буквально отдельные снежинки", — пояснили ТАСС в Гидрометцентре РФ.
Окончательно же зима придёт в Москву в первых числах декабря.
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