Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказался по поводу введения уголовной ответственности за отказ от частичной мобилизации. Сенатор заявил, что этот вопрос должен быть детально обсуждён с Госдумой.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.