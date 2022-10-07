Клишас призвал обсудить вопрос уголовной ответственности за отказ от мобилизации

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказался по поводу введения уголовной ответственности за отказ от частичной мобилизации. Сенатор заявил, что этот вопрос должен быть детально обсуждён с Госдумой.