Минобр Оренбуржья призывает не реагировать на анонимные сообщения с угрозами

В министерстве образования Оренбургской области прокомментировали данные об угрозах, которые распространяют в соцсети злоумышленники. Сообщения рассылаются родителям и учащимся из сомнительных ресурсов, поэтому доверять источникам не стоит. Все угрозы передаются на проверку в спецслужбы.

"Оснований для беспокойства не имеется, реальные угрозы на территории Оренбургской области отсутствуют", — цитирует официальное обращение министерства 56orb.ru.

Университеты Оренбургской области получают сообщения с угрозами, где сообщается о ложных минированиях. Студенты перешли на дистанционное обучение.