В министерстве образования Оренбургской области прокомментировали данные об угрозах, которые распространяют в соцсети злоумышленники. Сообщения рассылаются родителям и учащимся из сомнительных ресурсов, поэтому доверять источникам не стоит. Все угрозы передаются на проверку в спецслужбы.
"Оснований для беспокойства не имеется, реальные угрозы на территории Оренбургской области отсутствуют", — цитирует официальное обращение министерства 56orb.ru.
Университеты Оренбургской области получают сообщения с угрозами, где сообщается о ложных минированиях. Студенты перешли на дистанционное обучение.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алла Пугачёва в резкой форме ответила на нападки хейтеров. Певица считает, что россияне превратились из холопов в рабов.