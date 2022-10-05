Суд наказал жительницу Набережных Челнов за комментарии в соцсетях

Жительница Набережных Челнов была осуждена за комментарии в местных группах в социальной сети. На протяжении четырёх лет женщина оставляла свои сообщения под публикациями, целью которых являлось воздействие на сознание и волю людей. Экспертиза установила, что комментарии касались представителей органов государственной власти.

В ходе заседаний женщина призналась, что комментировала публикации на эмоциях или в шутку. Однако признала свою вину полностью.

"Приговором суда ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Срок сделали условным", — сообщает inkazan.ru.