Житель Красноярска выдумал мошенников, чтобы не возвращать кредит

44-летний житель Красноярска обратился в полицию и заявил, что мошенники оформили микрозайм на его имя. В ведомстве отметили, что его показания выглядели неубедительно.
В результате проверки стало известно, что никакого преступления не было. Мужчина решил соврать, чтобы не платить кредит, который оформил самостоятельно.
Микрозайм в размере пяти тысяч рублей он потратил на алкоголь.
"В отношении красноярца возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о совершении преступлении (часть 1 статьи 306 УК РФ). Суд назначил ему лишение свободы на год условно", — сообщает prmira.ru.
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