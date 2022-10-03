Житель Красноярска выдумал мошенников, чтобы не возвращать кредит

44-летний житель Красноярска обратился в полицию и заявил, что мошенники оформили микрозайм на его имя. В ведомстве отметили, что его показания выглядели неубедительно.

В результате проверки стало известно, что никакого преступления не было. Мужчина решил соврать, чтобы не платить кредит, который оформил самостоятельно.

Микрозайм в размере пяти тысяч рублей он потратил на алкоголь.

"В отношении красноярца возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о совершении преступлении (часть 1 статьи 306 УК РФ). Суд назначил ему лишение свободы на год условно", — сообщает prmira.ru.