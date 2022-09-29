Адвокат Исмаилов раскрыл схемы мошенников: "Они предлагают "откосить" от призыва за деньги"

Частичная мобилизация в России возникла стихийно, ведь до конца никто не мог предугадать, будет ли она. Однако мошенники быстро подсуетились, разработав новые схемы. И чтобы не потерять свои деньги, надо "знать врага в лицо". Поэтому в этой статье мы поговорим о мошенничестве на мобилизации. А поможет нам в этом адвокат компании ООО "Хатон.ру Право" Эльнур Исмаилов.

Мошеннические схемы для призывников

Избежать призыва за деньги

Самый распространенный вариант мошенничества — предложение избежать призыва за деньги. Обычно оно строится по следующей схеме:

Вам поступает входящий звонок, приходит электронное письмо или сообщение в мессенджерах, где говорится о том, что вы призваны и со дня на день вам придёт повестка.

Затем мошенники предлагают "решить вопрос", но за определённую сумму денег. Сумма обычно составляет от 30 000 до 100 000 рублей.

После этого преступники могут начать угрожать вам. Например, говорить о том, что буквально завтра эта сумма многократно возрастёт.

Разумеется, если вы переведёте средства на указанный счёт, вашу повестку никто не отменит. К слову, её, скорее всего, и не было. Мошенники не имеют ничего общего с военкоматом.

Будьте готовы к тому, что преступник знает ваше имя, в каком военкомате вы стоите на учёте, а также другие данные. Утечки информации происходят повсеместно, а привязанность к военкомату нетрудно определить по местонахождению вашего смартфона. Практически всегда мошенники тщательно подготовлены и действуют максимально осторожно.

"Здравствуйте, вам повестка"

На звонках и сообщениях действия мошенников, к сожалению, не заканчиваются. Некоторые возможные призывники столкнулись с тем, что вымогатели постучали им в дверь.

Как правило, это двое мужчин в форме, которые приходят к вам домой "с повесткой". Конечно, никакой официальной повестки у них нет, но может быть отлично сфабрикованная подделка. Как отличить их от сотрудников военкомата?

Такие личности обычно не знают вашего имени, ведь узнать точный адрес жительства достаточно трудно. Поэтому вместо приветствия они могут использовать общие фразы по типу: "Здравия желаю. Военкомат Ленинского района". А вот своё имя и должность преступник может назвать запросто. Как правило, у них это отрепетировано. Также у них могут быть при себе поддельные удостоверения.

В ходе общения они попытаются узнать вашу фамилию и имя. Например, сотрудник начинает перебирать стопку "повесток" со словами: "Напомните фамилию, пожалуйста". В этот момент другой сотрудник записывает ваши данные в пустой бланк, который и будет потом выполнять роль вашей повестки.

Затем в ходе общения мошенники начинают предлагать вам "потерять повестку" за приличную сумму денег. Скорее всего, здесь речь пойдёт уже больше, чем о 100 000 рублей, ведь преступники сильно рискуют, приходя к вам лично.

В случае с данным видом мошенничества речь уже идёт не только о ваших деньгах, но и о безопасности. Лучше и вовсе не открывать незнакомцам дверь, а также ни в коем случае не впускать их в квартиру. Постарайтесь как можно скорее закончить общение. Например, скажите, что вы согласны явиться в военкомат и возьмите повестку. После этого вы можете позвонить в военкомат, чтобы узнать, есть ли там действительно повестка для вас.

Сборы денег в призывном пункте

Другой вариант мошенничества происходит в очереди на призывной пункт. Пока вы стоите около военкомата, к вам могут подойти якобы его сотрудники. Казалось бы, ничего страшного, но это только до того момента, пока они не начали вымогать ваши деньги.

Причём здесь вам не только предложат "отмазаться", но могут и проинформировать о необходимости покупки обмундирования, на которое пора срочно сдавать деньги. Ещё и напугают вас тем, что придётся "идти в бой без бронежилета". А когда вы сдадите им деньги, они запишут вашу фамилию и исчезнут.

Это всегда мошенничество, ведь мобилизованным выдаётся всё обмундирование. Да и подобные вопросы лучше решать лично с сотрудником военкомата в его кабинете. Некоторые преступники также предлагают купить смартфоны, которые можно использовать в зоне боевых действий. Это тоже развод, ведь любые смартфоны там запрещены.

Все вышеописанные ситуации попадают под статью 159 УК РФ "Мошенничество". Чтобы не стать жертвой аферистов, будьте бдительны и перепроверяйте любую информацию. Общайтесь только с уполномоченными сотрудниками военкомата на его территории. И главное — не поддавайтесь панике. Ведь именно паника и стресс обычно играют мошенникам на руку.

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