Отъезд из России на фоне частичной мобилизации людей, занятых в интеллектуальной сфере и IT-технологиях, грозит самыми неприятными последствиями на многие годы. Об этом заявил журналист и телеведущий Юрий Пронько.
"Умная эмиграция — опасный тренд. Вымывание мозгов и интеллекта дорого обойдётся стране. Однако ничего, по большому счету, не делается для того, чтобы остановить этот поток. Уедут фанерные певцы — ущерб ноль. Уедут маститые спортсмены — ощутимо, но некритично. Уедут мозги — десятилетия деградации", — написал он в своём Telegram-канале.
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