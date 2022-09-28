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Сбежавший от мобилизации в Грузию россиянин: "Месседж — уйти не получится"

Общество

Спрятавшийся в Грузии гражданин РФ объяснил, кого чаще всего разворачивают на границе. Для некоторых категорий россиян созданы морально уничижительные условия, считает он.

Сбежавший от мобилизации в Грузию россиянин: "Месседж — уйти не получится"

Прошедший КПП в Верхнем Ларсе россиянин рассказал, что самые хорошие шансы благополучно пересечь границу с соседней страной имеют мужчины старше 35 лет с семьями.

"Подростки, компании из мужчин лет 20 — самая рисковая группа. Кавказцев молодых разворачивают. Мы проскочили прям перед развертыванием мобилизационного центра", — цитирует слова мужчины издание "Подъём".

Собеседник издания заявил, что кавказцев "забирают пачками".

"Созданы морально уничижительное условия. Месседж — не рыпайтесь, уйти не получится", — объяснил беглец от частичной мобилизации.

Мужчина отметил вежливое отношение со стороны сотрудников на грузинской границе. Работники таможни подробно инструктируют приезжих россиян, рассказывая о порядке действий.

Ранее сообщалось, что на границе с Грузией бегущих от мобилизации россиян ждут повестки на спецоперацию на Украине. 

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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