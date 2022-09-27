На границе с Грузией бегущих от мобилизации россиян ждут повестки на СВО

На погранпункте "Верхний Ларс" на границе с Грузией повестки будут получать те только жители Северной Осетии, но и мужчины из других регионов России.

Повестки, предполагающие обязательное участие в спецоперации на Украине, будут раздавать гражданам РФ, стремящимся пересечь границу с Грузией и спастись от частичной мобилизации в России.

"Все выезжающие за пределы республики лица прогонялись по списку, и те, которые подлежали призыву, действительно получали повестки. Сейчас ситуация меняется. Теперь на руках у оперативных групп будут списки по другим регионам России, вне зависимости от места постановки на воинский учёт", — гласит сообщение пресс-службы правительства Северной Осетии.

Ранее сообщалось, что на границе с Грузией будет развёрнут мобильный пункт военкомата.