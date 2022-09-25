Вопрос проведения частичной мобилизации в России регулируется федеральными законами, указами Президента РФ, а также постановлениями Правительства и приказами Минобороны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политик отметил, что частичную мобилизацию важно провести в соответствии с законодательством.
По его словам, ситуации возникают разные, поступают обращения от граждан. С каждым случаем депутат пообещал разбираться отдельно, а допущенные ошибки исправлять.
Он также призвал не относиться к мероприятию формально, так как от этого зависит боеспособность Вооружённых сил России и решение задач специальной военной операции на Украине.
"Если вы столкнулись с фактами, когда нарушены нормы указов, законов или подзаконных актов, сообщайте об этом. На всех уровнях власти должны понимать свою ответственность. На обращения обязательно будем реагировать. Никого не оставим один на один с проблемами", — написал Володин в своём Telegram-канале.
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