Володин призвал сообщать о нарушениях в процессе частичной мобилизации

Вопрос проведения частичной мобилизации в России регулируется федеральными законами, указами Президента РФ, а также постановлениями Правительства и приказами Минобороны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик отметил, что частичную мобилизацию важно провести в соответствии с законодательством.

По его словам, ситуации возникают разные, поступают обращения от граждан. С каждым случаем депутат пообещал разбираться отдельно, а допущенные ошибки исправлять.

Он также призвал не относиться к мероприятию формально, так как от этого зависит боеспособность Вооружённых сил России и решение задач специальной военной операции на Украине.

"Если вы столкнулись с фактами, когда нарушены нормы указов, законов или подзаконных актов, сообщайте об этом. На всех уровнях власти должны понимать свою ответственность. На обращения обязательно будем реагировать. Никого не оставим один на один с проблемами", — написал Володин в своём Telegram-канале.