Жительница Донецка Тамара Сафиулина была рождена в Германии и имеет статус узника. Она проголосовала на референдуме в Симферополе и заявила, что с нетерпением ждёт, когда республики Донбасса войдут в состав России.
"Мы очень рады, что нас заберут в Россию. Ожидаю, что мы будем хорошо жить, прежде всего, спокойно", — цитирует слова Сафиулиной РИА Новости.
Ранее женщина жила в Петровском районе Донецка, сейчас находится в Крыму у знакомых. Она родилась в Германии во время Великой Отечественной войны.
"Теперь приходится это всё переживать", — добавила дончанка.
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