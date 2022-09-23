Дончанка со статусом узницы концлагерей проголосовала на референдуме в Крыму

Жительница Донецка Тамара Сафиулина была рождена в Германии и имеет статус узника. Она проголосовала на референдуме в Симферополе и заявила, что с нетерпением ждёт, когда республики Донбасса войдут в состав России.

"Мы очень рады, что нас заберут в Россию. Ожидаю, что мы будем хорошо жить, прежде всего, спокойно", — цитирует слова Сафиулиной РИА Новости.

Ранее женщина жила в Петровском районе Донецка, сейчас находится в Крыму у знакомых. Она родилась в Германии во время Великой Отечественной войны.

"Теперь приходится это всё переживать", — добавила дончанка.