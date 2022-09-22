Депутат Бессараб: универсальное пособие позволит дать семьям равные возможности

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Pravda.Ru оценила введение универсального пособия для семей с низкими доходами.

"У нас пособия, как и критерии нуждаемости, отличаются. Если в одной группе речь идёт о двух минимальных размерах оплаты труда на члена семьи, то в других группах мы говорим об одном МРОТ на каждого человека. Предлагается выйти на единое значение, дать равные возможности всем родителям, которым необходима помощь государства", — сказала депутат.

По её словам, многие граждане спрашивают, почему пособие зависит от возраста детей.

"Каждый ребёнок нуждается в поддержке", — подчеркнула парламентарий.

Ранее руководитель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о введении с первого января универсального пособия.

"Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трёх лет", — объяснил премьер во время заседания правительства.

Вместе с этим власти отметили, что деньги получат родители детей от трёх до семи лет и от восьми до 17 лет, женщины на ранних сроках беременности.