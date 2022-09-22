Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что якобы планируется мобилизовать миллион человек.
По словам Пескова, эти слухи не имеют ничего общего с реальностью.
"Это ложь", — подчеркнул Песков РИА Новости.
Ранее ряд СМИ написали, что в указе о частичной мобилизации якобы идёт речь о призыве миллиона человек.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.