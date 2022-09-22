Песков назвал лживой информацию о мобилизации миллиона человек

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что якобы планируется мобилизовать миллион человек.

По словам Пескова, эти слухи не имеют ничего общего с реальностью.

"Это ложь", — подчеркнул Песков РИА Новости.

Ранее ряд СМИ написали, что в указе о частичной мобилизации якобы идёт речь о призыве миллиона человек.