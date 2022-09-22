Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему задержанным на митингах вручают повестки в военкоматы.
Песков ответил на вопрос журналистка по поводу того, что протестующие против частичной мобилизации в России рискуют в первых рядах отправиться на Украину для участия в спецоперации. Представитель СМИ поинтересовался, насколько оправдана такая практика.
Пресс-секретарь президента России заверил, что такая практика не вступает в противоречие с законодательством РФ.
"Она не противоречит закону", — объяснил Песков.
Песков также отметил, что статус спецоперации на Украине не будет изменён после объявления частичной мобилизации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.