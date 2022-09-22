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Песков о вручении повесток митингующим: "Не противоречит закону"

Общество

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему задержанным на митингах вручают повестки в военкоматы.

Песков ответил на вопрос журналистка по поводу того, что протестующие против частичной мобилизации в России рискуют в первых рядах отправиться на Украину для участия в спецоперации. Представитель СМИ поинтересовался, насколько оправдана такая практика.

Пресс-секретарь президента России заверил, что такая практика не вступает в противоречие с законодательством РФ.

"Она не противоречит закону", — объяснил Песков.

Песков также отметил, что статус спецоперации на Украине не будет изменён после объявления частичной мобилизации.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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