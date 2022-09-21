Подлежащие призыву россияне не должны покидать место жительства, согласно закону РФ, однако жёстких мер против желающих уехать из страны предприниматься пока не будет.
"Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас", — гласит текст закона РФ.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что дополнительные ограничения на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрены.
Пока никаких жестких административных мер не последует, границы закрывать на выезд не будут. Мобилизация затронет силовые структуры и офицеров, принимавших участие в боевых действиях.
Член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов объяснил, что граждане с приписным удостоверением не будут сейчас мобилизованы. Он отметил, что эта категория призывается в случае полной мобилизации.
Ранее сообщалось, что в ожидании обращения Владимира Путина россияне стали массово спрашивать Google* о способах уехать из России и о получении рассрочки от армии.
* признан экстремистской организацией в России.
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