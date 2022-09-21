В Госдуме объяснили, что резервистам не ограничат право выезда за рубеж

Подлежащие призыву россияне не должны покидать место жительства, согласно закону РФ, однако жёстких мер против желающих уехать из страны предприниматься пока не будет.

"Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас", — гласит текст закона РФ.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что дополнительные ограничения на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрены.

Пока никаких жестких административных мер не последует, границы закрывать на выезд не будут. Мобилизация затронет силовые структуры и офицеров, принимавших участие в боевых действиях.

Член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов объяснил, что граждане с приписным удостоверением не будут сейчас мобилизованы. Он отметил, что эта категория призывается в случае полной мобилизации.

Ранее сообщалось, что в ожидании обращения Владимира Путина россияне стали массово спрашивать Google* о способах уехать из России и о получении рассрочки от армии.

* признан экстремистской организацией в России.