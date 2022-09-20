Перед обращением Путина резко возрос запрос в Google*: "как уехать из страны"

В ожидании обращения Владимира Путина россияне стали массово спрашивать Google* о способах уехать из России и о получении рассрочки от армии.

График запросов поисковой системы опубликовал Telegram-канал "Осторожно, новости". На графике видно, как меняется активность запроса "как уехать из страны".

Данный вопрос то набирает популярность, то интерес к этой теме ослабевает. 20 же сентября линия графика резко взлетела вверх. То же самое происходит с запросом о возможности получить отсрочку от армии.

20 сентября, президент России Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам на тему проведения референдумов о присоединении ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины к России.

Речь главы РФ к народу задерживается более чем на полтора часа по неизвестным причинам.

* признан экстремистской организацией в России.