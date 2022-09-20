В ожидании обращения Владимира Путина россияне стали массово спрашивать Google* о способах уехать из России и о получении рассрочки от армии.
График запросов поисковой системы опубликовал Telegram-канал "Осторожно, новости". На графике видно, как меняется активность запроса "как уехать из страны".
Данный вопрос то набирает популярность, то интерес к этой теме ослабевает. 20 же сентября линия графика резко взлетела вверх. То же самое происходит с запросом о возможности получить отсрочку от армии.
20 сентября, президент России Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам на тему проведения референдумов о присоединении ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины к России.
Речь главы РФ к народу задерживается более чем на полтора часа по неизвестным причинам.
* признан экстремистской организацией в России.
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