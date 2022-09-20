В Совете Федерации обсудят поправки в УК о мародёрстве и сдаче в плен

Поправки в УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет за мародёрство в военное время. За добровольную сдачу в плен военнослужащим грозит до 10 лет тюрьмы.

Сенаторы собираются рассмотреть поправки в УК РФ, предусматривающие введение уголовной ответственности за мародёрство в период военного конфликта.

Понятие мародёрство объясняется, как "безвозмездное изъятие или присвоение виновным чужого имущества, в том числе имущества, находящегося при убитых или раненых, имущества гражданского населения". Наказание ужесточается, если военнослужащий применил насилие.