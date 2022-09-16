Финэксперт Григорьев заявил о выгоде расчётов в рублях в Турции

По мнению финансового эксперта Владимира Григорьева, расчёт в рублях в Турции может стать хорошей альтернативой. После введённых санкций использование Visa и Mastercard стало невозможным за пределами России, напомнил аналитик.

"Если говорить о наличной валюте, то очевидно, что с юанями вы в Турции не поедете. Там примут доллары или евро. А поскольку США и Евросоюз запретили поставку банкнот в Россию, сейчас их деньги в дефиците", — сказал Григорьев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Специалист подчеркнул, прежде чем расплачиваться рублями, необходимо узнать курс пересчёта отечественной валюты в лиру и уточнить комиссию.

"Хоть лира — это неустойчивая валюта, но в экономической ситуации это все равно будет выгодно. Политическая нестабильность здесь оказывает несильное влияние", — добавил Григорьев.