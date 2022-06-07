Финансовый эксперт: "Для оплаты покупок за границей можно приобрести криптовалюту или банковские карты в Белоруссии"

После недавних событий на Украине международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о полной приостановке финансовых операций в России. Кроме того, некоторые криптовалютные биржи и сервисы ограничили работу для граждан России при разных условиях. В связи с этим приобрести цифровую валюту напрямую с российской карты с большой вероятностью не получится. Но как расплачиваться теперь за границей? Лайфхаком поделился с читателями Pravda.Ru финансовый эксперт, сооснователь инвестиционного фонда Y2 Finance, основатель академии инвестиций Yanvestor Ян Марчинский.

Как расплачиваться за границей: лайфхаки для россиян

Многие граждане РФ стали ездить в Минск для того, чтобы просто оформить карты Visa и Mastercard именно в белорусских банках. Такими картами есть возможность оплачивать покупки за границей, в иностранных онлайн-магазинах, а также привязывать их привычным способом к pay-сервисам на своём телефоне.

Стоит также сказать, что приобрести что-то в России, оплатив такой картой, на данный момент нельзя, это и есть один из самых существенных недостатков данного варианта по "обходу" санкций. Но эксперт отмечает и достоинство этого способа, а именно — с помощью этих карт можно оплачивать

зарубежные сервисы,

подписки в App Store и Google Play.

Для путешественников огромным плюсом станет то, что ими можно пользоваться за границей, это уточнили в самом банке. Такую карту без особого труда можно открыть в нашей национальной валюте, белорусских рублях, долларах США или же евро — на выбор клиента.

Есть ещё один, не менее выгодный и удобный способ для оплаты покупок и других различных платежей за границей — это криптовалюта. Для того чтобы приобрети цифровую валюту, можно воспользоваться соответствующими криптобиржами, найти проверенные онлайн / офлайн обменники в интернете или же выбрать peer-to-peer площадки, где есть возможность торговли от пользователя к пользователю. Дело происходит так: люди публикуют объявления о покупке и продаже валюты, а затем просто обмениваются ею друг с другом, напрямую или же с посредником.

Кроме этого, один из способов приобрести криптовалюту — воспользоваться сервисами / ботами в Telegram, но опять же — проверенными. В противном случае человек рискует потерять все свои средства.

Если говорить об офлайн-обменниках, то здесь есть возможность получить криптовалюту, обменяв ее на наличный фиат. В крупных городах, например, в Москве, можно воспользоваться пунктами обмена.

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