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Жители Ставрополья призвали запретить Агутину и Коке выступать на фестивале

Общество

Леонида Агутинуа и Клаву Коку могут вычеркнуть из списка участников фестиваля "На высоте". Певца винят в критике СВО, а певицу ругают за плохое влияние на молодёжь.

Выступление Агутина и Коки на ставропольском фестивале под угрозой. Исполнителю хита "На серебряной луне" не могут простить его призывов к миру в первые дни СВО, а пагубное влияние творчества Клавы Коки заметила Мария Шукшина. Актриса раскритиковала молодую певицу за нецензурные слова в её песне.

Коренные народы Ставрополья призывают отправить 7 млн рублей гонораров артистов и красную рыбу/икру/мясо из райдера участникам спецоперации на Украине.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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