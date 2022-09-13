Жители Ставрополья призвали запретить Агутину и Коке выступать на фестивале

Леонида Агутинуа и Клаву Коку могут вычеркнуть из списка участников фестиваля "На высоте". Певца винят в критике СВО, а певицу ругают за плохое влияние на молодёжь.

Выступление Агутина и Коки на ставропольском фестивале под угрозой. Исполнителю хита "На серебряной луне" не могут простить его призывов к миру в первые дни СВО, а пагубное влияние творчества Клавы Коки заметила Мария Шукшина. Актриса раскритиковала молодую певицу за нецензурные слова в её песне.

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