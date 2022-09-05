Шукшина опубликовала жалобу на Клаву Коку за песню на фоне флага РФ

Мария Шукшина поддержала жалобу своей подписчицы, которая рассказала, что певица Клава Кока выступила с нецензурной песней на фоне флага РФ и храма.

Из письма, которое актриса опубликовала в своём микроблоге, стало известно, что 26-летння певица Клава Кока спела на празднике, посвящённом Дню знаний, во Владивостоке.

По мнению автора жалобы, исполнительница провинилась тем, что пела на фоне здания администрации, на котором возвышается российский флаг. Кроме того, рядом с концертной площадкой расположен православный храм с куполами и крестами. Особенно патриотически настроенную публику возмутило содержание песни певицы, в которой они увидели нецензурную брань.

Вспомнил составитель послания и о спектаклях Константина Богомолова, в которых есть "сексуальный подтекст". Досталось и Филиппу Киркорову за его песню "цвет настроения синий". Отдельно поругали блогера Даню Милохина за накрашенные ногти и платье.

Ранее Марию Шукшину возмутил клип Димы Билана, рассказывающий о погибших детях Донбасса. Актриса считает, что певец эксплуатирует трагедию ЛДНР.