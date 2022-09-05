На "Останкино" написали оскорбление в адрес Пугачёвой: "Какой кринж"

На фасаде "Останкино" снова оставили обидное послание Алле Пугачёвой, которая ранее высказалась о Михаиле Горбачёве и "империи зла".

В интернете появилось видео, в котором крупными буквами бегущей строкой на телебашне "Останкино" транслируется оскорбительная фраза, адресованная, вероятнее всего, Примадонне.

"Алла, где мужа (нецензурно) потеряла?" — гласит обидное послание певице, намекающее на то, что Максим Галкин остался за границей.

Ситуацию прокомментировала Ксения Собчак.

"Какой кринж. Интересно, кто это "согласовывает". "Я — узкий" это не смешно, а вот это прямо "ржака" в их понимании", — написала журналистка в своём микроблоге.

В конце мая этого года на телебашне "Останкино" уже писали гадости в адрес народной артистки СССР. Тогда некие злопыхатели радовались, что Примадонна "убежала". Прежнее послание тоже содержало нецензурную брань.