Пугачёва о смерти Горбачёва: "Отвергал насилие как способ удержание власти"

Алла Пугачёва призналась, что смерть Михаила Горбачёва вызвала у неё рыдания. Примадонна считает, что президент СССР разрушил "Империю Зла".

Народная артистка воспринимает перестройку как период, в котором россияне перестали бояться за будущее своих детей.

"Ушла Эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть "Империей Зла" для всего Мира и исчез страх за будущее своих детей. И главное Горбачёв отвергал насилие как способ политики и удержание собственной власти", — написала Алла Борисовна в своём микроблоге.

Певица отметила, что все не безгрешные, в том числе и политики. При этом она считает, что ошибки Горбачёва не были смертельны для всего человечества.

"Куда-то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс… Давайте искать вместе. Надеюсь, ещё пока не поздно", — обратилась Примадонна к своей аудитории.

Ранее Станислав Садальский рассказал, за что Алла Пугачёва была благодарна Михаилу Горбачёву и упрекнул Никиту Михалкова за то, что тот не пришёл проститься с главой СССР.