Садальский об отказе Михалкова проститься с Горбачёвым: "Получил много чего"

Станислав Садальский рассказал, за что Алла Пугачёва была благодарна Михаилу Горбачёву и упрекнул Никиту Михалкова за то, что тот не пришёл проститься с главой СССР.

71-летний актёр отметил, что в России недолюбливают слабых правителей, тогда как сильным создают культ личности.

"Страна ещё должным образом оценит "заслуги" Горбачева", — написал заслуженный артист СССР.

Он похвалил Пугачёву за то, что пришла проститься с первым президентом Советского Союза.

"Я её понимаю — Михаил Горбачёв дал ей звание народной артистки СССР", — написал звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".

Михалкова же Садальский отчитал за неблагодарность.

"Бесогон Никита, получивший Культурный Фонд Раисы Максимовны и многое чего материального, от Михаила Сергеевича, проигнорировал", — высказался артист.

Садальский пришёл к выводу о том, что выдающиеся люди никогда не бывают неблагодарными.

Ранее актёр поддержал Пугачёву в нападках на Михалкова.