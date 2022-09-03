Станислав Садальский рассказал, за что Алла Пугачёва была благодарна Михаилу Горбачёву и упрекнул Никиту Михалкова за то, что тот не пришёл проститься с главой СССР.
71-летний актёр отметил, что в России недолюбливают слабых правителей, тогда как сильным создают культ личности.
"Страна ещё должным образом оценит "заслуги" Горбачева", — написал заслуженный артист СССР.
Он похвалил Пугачёву за то, что пришла проститься с первым президентом Советского Союза.
"Я её понимаю — Михаил Горбачёв дал ей звание народной артистки СССР", — написал звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".
Михалкова же Садальский отчитал за неблагодарность.
"Бесогон Никита, получивший Культурный Фонд Раисы Максимовны и многое чего материального, от Михаила Сергеевича, проигнорировал", — высказался артист.
Садальский пришёл к выводу о том, что выдающиеся люди никогда не бывают неблагодарными.
Ранее актёр поддержал Пугачёву в нападках на Михалкова.
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