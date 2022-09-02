Садальский поддержал Пугачёву в нападках на Михалкова: "Генетический подлец"

Алла Пугачёва посвятила пост в социальных сетях Никите Михалкову. Станислав Садальский высказал своё мнение о режиссёре фильма "Утомлённые солнцем".

Примадонна под фрагментов фильма "Раба любви" удивилась исчезновению "прекрасного человека" Никиты Михалкова.

Тему подхватил Станислав Садальский. Он с удовольствием продолжил нападки на деятеля киноискусства.

"Пётр Фоменко великий русский режиссер отказался подавать Никите руку, назвав его "генетическим подлецом". У Михалковых фамильная черта — гибкий позвоночник. Михалковы — это клан приспособленцев", — написал звезда фильма "Место встречи изменить нельзя"

Ранее Садальский признался, что смотрит авторскую программу Михалкова "Бесогон", отмечая, что режиссёр является "манипулятором и демагогом".