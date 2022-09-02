Алла Пугачёва посвятила пост в социальных сетях Никите Михалкову. Станислав Садальский высказал своё мнение о режиссёре фильма "Утомлённые солнцем".
Примадонна под фрагментов фильма "Раба любви" удивилась исчезновению "прекрасного человека" Никиты Михалкова.
Тему подхватил Станислав Садальский. Он с удовольствием продолжил нападки на деятеля киноискусства.
"Пётр Фоменко великий русский режиссер отказался подавать Никите руку, назвав его "генетическим подлецом". У Михалковых фамильная черта — гибкий позвоночник. Михалковы — это клан приспособленцев", — написал звезда фильма "Место встречи изменить нельзя"
Ранее Садальский признался, что смотрит авторскую программу Михалкова "Бесогон", отмечая, что режиссёр является "манипулятором и демагогом".
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