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Автор Елена Былкина

На фасаде "Останкино" бегущей строкой нецензурно оскорбили Пугачёву

Общество

Ролик, на котором на телецентре "Останкино" огромными буквами транслировали нецензурное послание к Алле Пугачёвой, попал в Сеть. Фанаты Примадонны возмущены.

На фасаде "Останкино" бегущей строкой нецензурно оскорбили Пугачёву

В социальных сетях видео быстро размножилось.

"Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут з******", — гласит текст на фасаде телецентра.

Хулиганский поступок представители "Останкино" отказались комментировать.

Алла Пугачёва с супругом Максимом Галкиным и детьми уехали в Израиль после начала спецоперации на Украине. Муж певицы активно выражает свою антивоенную позицию, сама же Примадонная воздерживается от комментариев на эту тему. Исполнительница заявляла, что собирается вернуться домой к 1 сентября, так как дети должны пойти в школу.

В СМИ ранее появлялась информация о том, что Примадонна вернётся с детьми в Россию, а её супруг отправится в Австралию.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы максим галкин алла пугачёва
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