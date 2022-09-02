Учителя Херсона получали угрозы от украинской стороны до начала учебного года

По сообщению главы Алешкинского района Херсонской области Георгия Журавко, педагоги и родители школьников региона получали угрозы украинской стороны до наступления учебного года.

Журавко уточнил, что сообщения, содержащие угрозы, поступали учителям и членам администрации школ в соцсетях. От них требовали не начинать учебный процесс.

"Перед началом учебного года сильно активизировались активисты на той стороне, на стороне Украины, которые через соцсети, через своих знакомых, начали оказывать очень большое психологическое давление на директоров, на учителей, на родителей, чтобы не вели", — рассказал Журавко в беседе с РИА Новости.