Аналитик Деревягин: запрет на мобильные телефоны в школах трудно выполнить

Мобильный телефон, с одной стороны, может являться важной частью учебного процесса в школе при определённом построении урока. Однако это же и, безусловно, развращает школьников с точки зрения самостоятельной работы.

Так прокомментировал Pravda.Ru решение Минпросвещения запретить использование на уроках мобильных телефонов независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.

Те школы, которые настроены на телекоммуникационное сопровождение уроков, могут себе позволить организовать фонд специальных устройств, которыми будут снабжать школьников. И они не будут позволять им посещать нежелательные ресурсы, считает собеседник издания.

По его мнению, проблема с телефонами связана, прежде всего, с тем, что дети во время урока занимаются не уроком, а чем-то другим. И второе — это то, что в некоторых школах происходит буллинг учителей и сверстников с помощью телекоммуникационных устройств.

"И, наконец, телефоны служат способом подсматривания, подглядывания, списываний и так далее. Это опять-таки снижает уровень остаточных знаний у школьников, то есть эффективности урока как такового", — пояснил эксперт.

Чтобы требование о запрете телефонов на уроках реально выполнялось, необходима установка в школах заглушающей аппаратуры или же систем постоянного сбора и хранения телефонов. Однако на данный момент таких средств повсеместно нет. Поэтому с выполнением данного требования, скорее всего, будут проблемы, заключил аналитик.

Ранее Минпросвещения запретило использование с нового учебного года мобильных телефонов на уроках в школах.