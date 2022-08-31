Минпросвещения РФ запретило школьникам использовать мобильные телефоны на уроках

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщил о новых санитарных правилах в школах.

"Мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчёркиваю, использовать не допускается", — отметил руководитель ведомства в ходе общероссийского родительского собрания.

По словам Кравцова, телефоны отвлекают детей.

Ранее врач Владислав Зяблицкий рассказал в беседе с Pravda.Ru, как уберечь ребёнка от негативного влияния гаджетов. Специалист посоветовал установить правила использования техники.