Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщил о новых санитарных правилах в школах.
"Мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчёркиваю, использовать не допускается", — отметил руководитель ведомства в ходе общероссийского родительского собрания.
По словам Кравцова, телефоны отвлекают детей.
Ранее врач Владислав Зяблицкий рассказал в беседе с Pravda.Ru, как уберечь ребёнка от негативного влияния гаджетов. Специалист посоветовал установить правила использования техники.
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