EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Как помочь ребенку не зависеть от гаджетов: советы родителям

Общество » Семья

Современные дети начинают активно пользоваться гаджетами чуть ли не с младенчества. Они умеют включать музыку и фильмы, играть, некоторые родители при этом находят немало плюсов — ведь ребёнок их не отвлекает, и у взрослых появляется свободное время. Но психологи отмечают, что гаджеты не лучшим образом влияют на здоровье детей, формируя к тому же зависимость, которая в дальнейшем способствует деградации ребенка. О том, как отучить ребенка от гаджетов, рассказал читателям Pravda.Ru заведующий детской клиникой роддома №4 при ГКБ им. В. В. Виноградова Владислав Зяблицкий.

«Цифровой разрыв»: британским детям не хватает гаджетов для учебы

Главный совет для родителей

Чем позже ребенок начнёт пользоваться гаджетами, тем лучше, считает врач. Исключить их совсем желательно до 2-летнего возраста. Исключением может быть совместное использование, например, просмотр познавательной программы, но очень важно объяснять малышу, что происходит на экране. Выбирать приложения стоит с минимальным количеством графики, яркой анимации, чтобы малышу было легче ориентироваться в том, что происходит на экране.

Опасность использования гаджетов зависит от возраста:

  • У малышей могут быть проблемы с развитием мелкой моторики, отмечается замедленное речевое развитие. Родители отмечают, что ребенок после просмотра программ хуже засыпает или тревожно спит, это связано с тем, что контент может возбуждать нервную систему.
  • Дошкольники. У детей дошкольного возраста, которые много времени проводят за гаджетами, отмечаются проблемы в налаживании коммуникации с ровесниками, отсутствие фантазии.
  • Младшие школьники, которые много времени проводят за просмотром роликов и играми в гаджетах есть проблемы в концентрации внимания и трудности в обучении. Им сложно воспринимать новую информацию, долго сидеть на одном месте и слушать учителя.
  • У подростков отмечается проблема в социализации — им сложно придумать себе занятие, которое не будет связано с телефоном, найти друзей и поддерживать имеющиеся контакты.

Вред для физического здоровья для всех возрастов одинаков: длительное нахождение в одной позе может плохо отражаться на осанке, сильнее всего страдает шейный отдел. Научите ребенка правильно держать телефон или планшет. Кроме этого, дети до трех лет находятся в группе риска по развитию заболеваний глаз:

  • миопия,
  • астигматизм.

Поэтому стоит ограничить время, проводимое за гаджетами.


Ребёнок. Смартфон

Как снизить вред от использования гаджетов?

Телефоны, планшеты, компьютеры — неотъемлемая часть нашей жизни, и полностью их убрать из жизни не получится, да и смысла в этом мало. Что же делать?

Следует приучить ребенка к важному правилу — сначала закончить домашние дела, а потом пользоваться гаджетом. Это более продуктивно, чем шантаж и прочая отрицательная мотивация, а еще это научит ребенка планировать свои дела самостоятельно. Стоит заранее обговорить с ребенком время, которое он может проводить за гаджетом, при этом важно не нарушать установленные договоренности.

Важно разделять просмотр программ и приемы пищи — ребенок будет отвлекаться на происходящее на экране и не понимать, когда он уже наелся, как следствие, он может переедать. Этот совет, кстати, актуален не только для детей и подростков, но и для взрослых.

Стоит отметить, что гаджеты можно применять не только для игр и развлечений, но и для образования. Важно научить ребенка, как это делать.

Советы, которые позволят избежать зависимости от телефона и других устройств:

  • Уделяйте время ребенку, общайтесь с ним, интересуйтесь его жизнью, не критикуйте и не пытайтесь навязывать свою точку зрения. Он должен чувствовать вашу поддержку.
  • Поддерживайте начинания ребёнка, хвалите его даже за небольшие успехи.
  • Установите правила пользования гаджетами и придерживайтесь их.
  • Показывайте ребенку личный пример — проводите свободное время не в телефоне, а за совместным отдыхом, активностями

Если требуется помощь, то стоит обратиться за помощью к психологу, с помощью которого можно преодолеть зависимость от игр и гаджетов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Современные гаджеты вызвали рост подростковых самоубийств"
Куратор: Наталия Красовская
Темы
Новости
Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле ВСУ
Прокуратура Германии обвинила российского ученого в шпионаже
На Украине Путина обвинили в пренебрежении европейским правом из-за СП-2
Военный политолог оценил перспективы возобновления переговоров по ДРСМД
В Киргизии заявили о перестрелках с пограничниками Таджикистана на границе
Экс-посол Болгарии в РФ рассказал об истинных целях России в переговорах с США
Экспозиция "История зимних Олимпийских игр" откроется на "Роза Хутор"
Троих подростков задержали за подготовку нападения на школу в Нижнем Новгороде
Галкин показал, как стильная Пугачёва гуляет по деревне Грязь
В МИД РФ заявили о неприемлемости "даже мысли" о войне с Украиной
Последние материалы
Могут ли сладкоежки в детстве стать алкоголиками в будущем?
Как помочь ребенку не зависеть от гаджетов: советы родителям
Военный политолог оценил перспективы возобновления переговоров по ДРСМД
Экс-посол Болгарии в РФ рассказал об истинных целях России в переговорах с США
В Киргизии заявили о перестрелках с пограничниками Таджикистана на границе
Осложнения нервной анорексии, которые могут привести к смерти
Экспозиция "История зимних Олимпийских игр" откроется на "Роза Хутор"
Очки-хамелеоны нужно "дрессировать"
Троих подростков задержали за подготовку нападения на школу в Нижнем Новгороде
Галкин показал, как стильная Пугачёва гуляет по деревне Грязь
Популярное
Здоровье
Врач Мясников назвал неочевидный признак рака: "Обратите внимание на руки"

Врач Александр Мясников озвучил неочевидный признак развития рака. Как отметил специалист, наличие опасного заболевания можно определить по состоянию рук.

Врач Мясников назвал неочевидный признак рака: "Обратите внимание на руки"
Мясников об опасности лечения кроверазжижающими препаратами: "Кровоизлияние"
Здоровье
Мясников об опасности лечения кроверазжижающими препаратами: "Кровоизлияние"
Мир. Новости мира
Переговоры России и Украины по Донбассу в Париже продлились почти девять часов
Происшествия
В Новгородской области, в печи дома пропавшей девочки, нашли чьи-то кости
Ирина Шлионская Как натренировать память? Больше читайте! Ирина Шлионская Любовь Степушова Заставит ли "нормандский формат" сделать Зеленского невозможное Любовь Степушова Усам Оздемиров США делают бизнес на крови, а страдает Европа Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Депутат Никонов об ответе США: "Похоже, начнём вооружать ДНР и ЛНР"
Политика. Новости и аналитика
Багдасаров: "Вот и всё. Скоро начнётся война"
В Болгарии инициировали расторжение соглашения с США о военных базах
Мир. Новости мира
В Болгарии инициировали расторжение соглашения с США о военных базах
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников