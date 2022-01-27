Современные дети начинают активно пользоваться гаджетами чуть ли не с младенчества. Они умеют включать музыку и фильмы, играть, некоторые родители при этом находят немало плюсов — ведь ребёнок их не отвлекает, и у взрослых появляется свободное время. Но психологи отмечают, что гаджеты не лучшим образом влияют на здоровье детей, формируя к тому же зависимость, которая в дальнейшем способствует деградации ребенка. О том, как отучить ребенка от гаджетов, рассказал читателям Pravda.Ru заведующий детской клиникой роддома №4 при ГКБ им. В. В. Виноградова Владислав Зяблицкий.
Чем позже ребенок начнёт пользоваться гаджетами, тем лучше, считает врач. Исключить их совсем желательно до 2-летнего возраста. Исключением может быть совместное использование, например, просмотр познавательной программы, но очень важно объяснять малышу, что происходит на экране. Выбирать приложения стоит с минимальным количеством графики, яркой анимации, чтобы малышу было легче ориентироваться в том, что происходит на экране.
Опасность использования гаджетов зависит от возраста:
Вред для физического здоровья для всех возрастов одинаков: длительное нахождение в одной позе может плохо отражаться на осанке, сильнее всего страдает шейный отдел. Научите ребенка правильно держать телефон или планшет. Кроме этого, дети до трех лет находятся в группе риска по развитию заболеваний глаз:
Поэтому стоит ограничить время, проводимое за гаджетами.
Телефоны, планшеты, компьютеры — неотъемлемая часть нашей жизни, и полностью их убрать из жизни не получится, да и смысла в этом мало. Что же делать?
Следует приучить ребенка к важному правилу — сначала закончить домашние дела, а потом пользоваться гаджетом. Это более продуктивно, чем шантаж и прочая отрицательная мотивация, а еще это научит ребенка планировать свои дела самостоятельно. Стоит заранее обговорить с ребенком время, которое он может проводить за гаджетом, при этом важно не нарушать установленные договоренности.
Важно разделять просмотр программ и приемы пищи — ребенок будет отвлекаться на происходящее на экране и не понимать, когда он уже наелся, как следствие, он может переедать. Этот совет, кстати, актуален не только для детей и подростков, но и для взрослых.
Стоит отметить, что гаджеты можно применять не только для игр и развлечений, но и для образования. Важно научить ребенка, как это делать.
Советы, которые позволят избежать зависимости от телефона и других устройств:
Если требуется помощь, то стоит обратиться за помощью к психологу, с помощью которого можно преодолеть зависимость от игр и гаджетов.
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