Как помочь ребенку не зависеть от гаджетов: советы родителям

Современные дети начинают активно пользоваться гаджетами чуть ли не с младенчества. Они умеют включать музыку и фильмы, играть, некоторые родители при этом находят немало плюсов — ведь ребёнок их не отвлекает, и у взрослых появляется свободное время. Но психологи отмечают, что гаджеты не лучшим образом влияют на здоровье детей, формируя к тому же зависимость, которая в дальнейшем способствует деградации ребенка. О том, как отучить ребенка от гаджетов, рассказал читателям Pravda.Ru заведующий детской клиникой роддома №4 при ГКБ им. В. В. Виноградова Владислав Зяблицкий.

Главный совет для родителей

Чем позже ребенок начнёт пользоваться гаджетами, тем лучше, считает врач. Исключить их совсем желательно до 2-летнего возраста. Исключением может быть совместное использование, например, просмотр познавательной программы, но очень важно объяснять малышу, что происходит на экране. Выбирать приложения стоит с минимальным количеством графики, яркой анимации, чтобы малышу было легче ориентироваться в том, что происходит на экране.

Опасность использования гаджетов зависит от возраста:

У малышей могут быть проблемы с развитием мелкой моторики, отмечается замедленное речевое развитие. Родители отмечают, что ребенок после просмотра программ хуже засыпает или тревожно спит, это связано с тем, что контент может возбуждать нервную систему.

Дошкольники. У детей дошкольного возраста, которые много времени проводят за гаджетами, отмечаются проблемы в налаживании коммуникации с ровесниками, отсутствие фантазии.

Младшие школьники, которые много времени проводят за просмотром роликов и играми в гаджетах есть проблемы в концентрации внимания и трудности в обучении. Им сложно воспринимать новую информацию, долго сидеть на одном месте и слушать учителя.

У подростков отмечается проблема в социализации — им сложно придумать себе занятие, которое не будет связано с телефоном, найти друзей и поддерживать имеющиеся контакты.

Вред для физического здоровья для всех возрастов одинаков: длительное нахождение в одной позе может плохо отражаться на осанке, сильнее всего страдает шейный отдел. Научите ребенка правильно держать телефон или планшет. Кроме этого, дети до трех лет находятся в группе риска по развитию заболеваний глаз:

миопия,

астигматизм.

Поэтому стоит ограничить время, проводимое за гаджетами.





Как снизить вред от использования гаджетов?

Телефоны, планшеты, компьютеры — неотъемлемая часть нашей жизни, и полностью их убрать из жизни не получится, да и смысла в этом мало. Что же делать?

Следует приучить ребенка к важному правилу — сначала закончить домашние дела, а потом пользоваться гаджетом. Это более продуктивно, чем шантаж и прочая отрицательная мотивация, а еще это научит ребенка планировать свои дела самостоятельно. Стоит заранее обговорить с ребенком время, которое он может проводить за гаджетом, при этом важно не нарушать установленные договоренности.

Важно разделять просмотр программ и приемы пищи — ребенок будет отвлекаться на происходящее на экране и не понимать, когда он уже наелся, как следствие, он может переедать. Этот совет, кстати, актуален не только для детей и подростков, но и для взрослых.

Стоит отметить, что гаджеты можно применять не только для игр и развлечений, но и для образования. Важно научить ребенка, как это делать.

Советы, которые позволят избежать зависимости от телефона и других устройств:

Уделяйте время ребенку, общайтесь с ним, интересуйтесь его жизнью, не критикуйте и не пытайтесь навязывать свою точку зрения. Он должен чувствовать вашу поддержку.

Поддерживайте начинания ребёнка, хвалите его даже за небольшие успехи.

Установите правила пользования гаджетами и придерживайтесь их.

Показывайте ребенку личный пример — проводите свободное время не в телефоне, а за совместным отдыхом, активностями

Если требуется помощь, то стоит обратиться за помощью к психологу, с помощью которого можно преодолеть зависимость от игр и гаджетов.

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