К 2030 году в России могут появиться дроны-курьеры, которые будут доставлять посылки и почту в отдалённые районы страны.
"Почта будет доставляться до отделений связи, и, может быть, до адресатов в удалённых районах. Скорее всего, это произойдёт к 2030 году", — пояснил замруководителя законодательной рабочей группы AeroNet НТИ Андрей Шнырев РИА Новости.
По словам эксперта, такие дроны смогут приносить небольшие посылки и корреспонденцию.
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