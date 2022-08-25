Эксперт AeroNet: дроны-курьеры смогут доставлять почту в отдалённые районы РФ

К 2030 году в России могут появиться дроны-курьеры, которые будут доставлять посылки и почту в отдалённые районы страны.

"Почта будет доставляться до отделений связи, и, может быть, до адресатов в удалённых районах. Скорее всего, это произойдёт к 2030 году", — пояснил замруководителя законодательной рабочей группы AeroNet НТИ Андрей Шнырев РИА Новости.

По словам эксперта, такие дроны смогут приносить небольшие посылки и корреспонденцию.