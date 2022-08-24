В посольстве РФ в Риге начали выдавать визы недовольным жителям Латвии

Посол РФ в Латвии Михаил Ванин призвал всех недовольных сносом памятника советским воинам-освободителям латвийцев получать визы и спасаться в РФ от преследования.

Ванин объяснил, что посольство уже предоставляет российские визы тем гражданам Латвии, которых задержали за попытку организовать протестную акцию против уничтожения памятника освободителям Риги.

Делается это, по словам представителя РФ, для того, чтобы пострадавшие от действий властей Латвии смогли беспрепятственно найти защиту на территории России.

Ранее полиция Латвии задержала 14 человек, которые выражали своё недовольство сносом памятника советским солдатам. Люди пели "Катюшу" и "Темную ночь" и держали в руках свечи и гвоздики.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что русскоязычные жители страны, которые не хотят поддерживать антироссийский курс республики, должны быть изолированы.