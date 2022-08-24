Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что русскоязычные жители страны, которые не хотят поддерживать антироссийский курс республики, должны быть изолированы.
Ранее он предлагал лишать гражданства за поддержку спецоперации ВС РФ на Украине, а накануне отметил, что Латвия стала "более чувствительной" к присутствию всего русского.
"Сейчас мы гораздо болезненнее воспринимаем российские памятники", — добавил политик.
По словам Левитса, "нелояльная государству часть российского общества" оказывает негативное влияние на остальное население страны.
"Наша задача — разобраться с этой (частью населения. — Прим. ред.) и изолировать её от общества", — заявил президент в интервью латвийскому порталу lsm.lv.
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