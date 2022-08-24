Главу МИД Британии раздражают жёны олигархов РФ за рубежом: "Развлекаются"

Глава МИД Великобритании высказался в пользу избирательного подхода к гражданам РФ. Он считает, что жёнам чиновников и олигархов РФ нужно отрезать путь в Европу.

Министр иностранных дел Великобритании Бен Уоллес высказался в пользу возможного ужесточения визового режима для граждан РФ.

"Мне не нравится, как и, уверен, не нравится никому из ваших радиослушателей, смотреть на то, как жены олигархов или жены высокопоставленных чиновников развлекаются или в Греции, или на юге Франции, или на суперъяхте", — выразил свою позицию Уоллес в эфире радио BBC.

Уоллес объяснил, что пока не готов призывать к полному запрету на въезд в страны Европы для всех россиян без исключения.

Ранее в США призывали разделять граждан РФ, которые ответственны за принятые решения, в том числе о проведении спецоперации на Украине, и рядовых граждан.