Советский районный суд Уфы дал пояснение по поводу приговора в отношении солиста группы ДДТ Юрия Шевчука.
Мотивировочная часть решения суда гласит, что Шевчук, обращаясь к зрителям перед своим концертом в Уфе, пытался посеять у публики сомнения в целях спецоперации на Украине.
"Задавая вопросы, Шевчук Ю. Ю. как раз и призывает зрителей давать оценку событиям, происходящих на Украине, побуждает сомневаться относительно целей нахождения ВС РФ при осуществлении СВО, подменяя и компрометируя цели и задачи использования ВС РФ при осуществлении СВО", — сообщается в официальном постановлении органа судебной системы.
Музыкант должен будет выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что призывы со сцены на рок-фестивале "Чернозём" в Воронеже не приветствовать жестокость, насилие и убийства дорого обошлись группе "Сплин". Музыкантов лишили возможности выступить на фестивале в Москве.
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