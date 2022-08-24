Суд Уфы о дискредитации армии Шевчуком: Компрометирует цели и задачи ВС РФ

Советский районный суд Уфы дал пояснение по поводу приговора в отношении солиста группы ДДТ Юрия Шевчука.

Мотивировочная часть решения суда гласит, что Шевчук, обращаясь к зрителям перед своим концертом в Уфе, пытался посеять у публики сомнения в целях спецоперации на Украине.

"Задавая вопросы, Шевчук Ю. Ю. как раз и призывает зрителей давать оценку событиям, происходящих на Украине, побуждает сомневаться относительно целей нахождения ВС РФ при осуществлении СВО, подменяя и компрометируя цели и задачи использования ВС РФ при осуществлении СВО", — сообщается в официальном постановлении органа судебной системы.

Музыкант должен будет выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что призывы со сцены на рок-фестивале "Чернозём" в Воронеже не приветствовать жестокость, насилие и убийства дорого обошлись группе "Сплин". Музыкантов лишили возможности выступить на фестивале в Москве.